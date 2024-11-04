مستوطنون يشعلون النار في مركبات فلسطينية وسط الضفة الغربية (الدفاع المدني وشهود)

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أشعل مستوطنون النار فجر الاثنين في عدد من السيارات أمام مبنى في مدينة البيرة في وسط الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني وسكان في المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في التقارير حول إحراق السيارات.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المدينة رامي عمر إن الجهاز تلقى بلاغا “الساعة الثالثة والنصف فجرا بأن مستوطنين دخلوا المنطقة وبدأوا أعمال شغب”.

وقال إيهاب الزبن، أحد سكان المبنى المؤلف من خمس طبقات، إنه لاحظ حركة مستوطنين بعد منتصف الليل من داخل منزله. “رأيتهم وهم يسكبون مواد سائلة على المركبات أمام البناية، ومن ثم يشعلون النار فيها”.

وتابع “صرخت باتجاههم من شقتي”، مضيفا “حين نزلت أمام المنزل مع جيران في محاولة لإطفاء النار، أطلق المستوطنون النار باتجاهنا”.

وقال الزبن إن عدد المستوطنين كان بين 10 و12 شخصا.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس مركبات من أنواع مختلفة تحترق أمام المبنى في البيرة، في حين علا دخان أسود من مركبات أخرى بعد احتراقها بالكامل، ووصل الى داخل بعض الشقق.

وقال سكان إن أكثر من 60 شخصا يقيمون في البناية، بينهم أطفال.

وذكر مصدر أمني فلسطيني أن التقديرات الأولية تشير الى أن “المستوطنين وصلوا من بؤرة استيطانية محاذية لمستوطنة بيت إيل”.

وقال عبد الله أبو رحمة من الهيئة الفلسطينية لمقاومة الاستيطان لوكالة فرانس برس إن “تنظيما متطرفا من المستوطنين” موجود في هذه البؤرة، و”سبق له أن نفّذ العديد من الهجمات في قرى مجاورة”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الشرطة وجهاز الشين بت “فتحا تحقيقا بعد ورود معلومات عن إحراق عدد من السيارات الفلسطينية ليلا في البيرة. ويجمع عناصر الشرطة والمحقّقون الأدلة من موقع الحادث”.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المنطقة رامي عمر “هذه المستوطنات محاطة بأسلاك شائكة والجانب الإسرائيلي عليه الإجابة عن كيفية فتح البوابات ومرورهم عبرها لإحراق حوالى 17 مركبة وترويع المواطنين؟”.

وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية ب”هجوم ميليشيات المستوطنين الوحشي”، مؤكدة أن الذين اقتحموا البيرة “ما كان لهم أن يرتكبوا هذه الجريمة البشعة لولا شعورهم بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي”.

وندّدت حركة حماس في بيان بالهجوم، واصفة إياه ب”الإرهابي والتطوّر الخطير”. واعتبرت أن ذلك “يتطلّب تصعيدا في المواجهة لصدّ اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية”.

وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام لصحافيين قصدوا المكان بعد الحادث، “كان من الممكن أن تحدث مجزرة في البناية لولا لطف الله”، مضيفة “المجتمع الدولي يتفرّج على هذا الترهيب من حرق وقتل يومي لشعبنا”.

وارتفعت وتيرة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي تلته حرب مدمّرة في قطاع غزة.

وسجّلت الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من بداية الحرب إلى 12 آب/أغسطس 2024، 1250 هجوما شنّها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين، بما في ذلك 120 هجوما تسبّبت في وقوع إصابات بين الفلسطينيين وألف تسبّبت بأضرار مادية.

في 15 آب/أغسطس، هاجم نحو مئة مستوطن مسلحين بالسكاكين والأسلحة النارية، بحسب شهود، قرية جيت الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفاد الجيش الإسرائيلي يومها بأن “عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون”، دخلوا إلى القرية الواقعة غرب نابلس وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، و”ألقوا حجارة وزجاجات حارقة”.

ويقيم نحو 490 ألف اسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ح ع/غ ر/رض