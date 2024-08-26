مستوطنون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية وضربة للجيش تقتل 5 آخرين

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيا وأصابوا ثلاثة آخرين في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما سقط خمسة فلسطينيين قتلى في ضربة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أصابت مركز عمليات لمسلحين في المخيم، وإن القوات تغلق الطرق بشكل منفصل وتجري عمليات تفتيش في الضفة الغربية في أعقاب تقارير عن عملية اختطاف.

وأضاف أنه ينظر في تقارير عن هجوم المستوطنين.

يدأب الفلسطينيون على اتهام قوات الأمن الإسرائيلية بالوقوف في موقف المتفرج والسماح لمجموعات من المستوطنين العنيفين بمهاجمة منازلهم وقراهم، فيما يتزايد القلق الدولي حيال هذه الوقائع.

وتفرض الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عقوبات على المستوطنين العنيفين، وتدعو إسرائيل مرارا إلى بذل مزيد من الجهود للحد من الهجمات.

وبالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين، تصاعدت بشدة الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب غزة العام الماضي مع تصعيد القوات الإسرائيلية عملياتها ضد الجماعات المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة الجهاد الإسلامي المدعومتين من إيران.

وتشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين وقتلت 637 شخصا على الأقل، كثيرون منهم من المقاتلين المسلحين لكن هناك آخرين من الشباب رماة الحجارة أو المدنيين بلا جريرة.

وأظهرت إحصاءات إسرائيلية رسمية أن 30 إسرائيليا على الأقل، من المدنيين والجنود، قتلهم فلسطينيون في القدس والضفة الغربية في الفترة نفسها.