مسعفون: إسرائيل تقتل عشرات خلال انتظارهم المساعدات

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 67 شخصا على الأقل خلال انتظارهم شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة في شمال غزة يوم الأحد، وذلك في وقت أصدرت فيه إسرائيل أوامر جديدة بإخلاء مناطق مكتظة بالنازحين من سكان القطاع الذين بدأ بعضهم في المغادرة.

وذكرت الوزارة أن عشرات أصيبوا أيضا في الواقعة التي حدثت في شمال غزة، في واحد من أكبر أعداد القتلى التي ترد عنها تقارير بين الحالات المتكررة التي يُقتل فيها ساعون للحصول على مساعدات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك 36 شخصا يوم السبت. وأضافت أن ستة قتلوا قرب موقع آخر للمساعدات في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه حشد من الآلاف في شمال غزة يوم الأحد للتخلص مما قال إنه “تهديد فوري”.

وذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن أعداد القتلى المبلغ عنها مبالغ فيها، وأنه “بالتأكيد لا يستهدف شاحنات المساعدات الإنسانية عمدا”.

ولم يعلق بعد على الواقعة التي حدثت في الجنوب.

وتقول السلطات الصحية إن ما مجموعه 88 شخصا قتلوا في هجمات إسرائيلية وغارات جوية على أنحاء القطاع يوم الأحد.

وقال السكان إن طائرات إسرائيلية قصفت ثلاثة منازل في دير البلح بعد إلقاء الجيش منشورات تحث الناس على إخلاء الأحياء بالمنطقة الواقعة في وسط القطاع.

وبدأت عشرات العائلات في مغادرة منازلها حاملين معهم بعض ممتلكاتهم. ويحتمي مئات الآلاف من النازحين من سكان غزة في منطقة دير البلح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل “العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنية التحتية للإرهاب في المنطقة”، مضيفا أنه لم يدخل هذه المناطق خلال الصراع الحالي.

وتقول مصادر إسرائيلية إن سبب عدم دخول الجيش لتلك المنطقة حتى الآن هو الاشتباه في احتجاز حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للرهائن هناك. ويعتقد أن 20 على الأقل من الرهائن الخمسين الباقين لا يزالون على قيد الحياة في قطاع غزة.

وطالبت أسر الرهائن بإيضاحات من الجيش عن الأمر.

وقالت الأسر في بيان “هل يمكن لأي أحد (أن يتعهد) لنا بأن هذا القرار لن ينفذ على حساب خسارتنا لأحبائنا؟”.