مسعفون: إسرائيل تقتل 23 في غزة معظمهم قرب موقع توزيع مساعدات

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القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن النيران والغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 23 فلسطينيا في أنحاء القطاع معظمهم بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسعفون في مستشفيي العودة والأقصى بوسط غزة، حيث نُقل معظم القتلى، إن 15 على الأقل قُتلوا أثناء محاولتهم الاقتراب من موقع توزيع المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية بالقرب من محور نتساريم.

وأضافوا أن البقية لقوا حتفهم في هجمات منفصلة في أنحاء القطاع. ولم يصدر تعليق بعد سواء من الجيش الإسرائيلي أو من مؤسسة غزة الإنسانية على وقائع يوم السبت.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطرود الغذائية في القطاع بنهاية شهر مايو أيار إذ تشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر للنزاهة والحياد.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها يوم السبت إن 274 على الأقل سقطوا قتلى حتى الآن وأصيب أكثر من ألفين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات منذ بدء عمليات المؤسسة في غزة.

في وقت لاحق من يوم السبت، أمر الجيش الإسرائيلي سكان خان يونس وبلدتي عبسان وبني سهيلا القريبتين في جنوب غزة بمغادرة منازلهم والتوجه غربا نحو ما يسمى بالمنطقة الإنسانية، قائلا إنه سيعمل “بقوة شديدة جدا لتدمير المنظمات الإرهابية في المنطقة”.

واندلعت الحرب في غزة قبل 20 شهرا بعد هجوم مباغت بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وقتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في غزة، وسوت بالأرض معظم القطاع المكتظ بالسكان الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص. ونزح معظم السكان وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، تتمسك إسرائيل وحماس بمطالبهما الأساسية ويتبادلان اللوم في عدم التوصل إلى اتفاق.