مسعفون: إسرائيل تقتل 4 بينهم طفلة في قطاع غزة

reuters_tickers

المشاركة

5دقائق

من نضال المغربي

القاهرة 15 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت رجلا وزوجته وابنتهما البالغة من العمر ست سنوات في قطاع غزة اليوم الأربعاء، وذلك في وقت تتعثر فيه المحادثات الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكر مسعفون أن الغارة استهدفت مبنى سكنيا في دير البلح بوسط قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل عمر أبو قاسم وزوجته أسماء وابنتهما حبيبة. وأضافوا أن ابنهما نجا من الهجوم، لكنه أصيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت أحد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أسفرت عن مقتل شخص. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن بشأن هذه الغارة.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن هؤلاء القتلى الأربعة ينضمون إلى أكثر من 1100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحركة حماس. ولا تكشف حماس عادة عن عدد القتلى في صفوفها.

وأوقفت الهدنة أعمال القتال الرئيسية، لكنها لم تضع حدا للغارات الإسرائيلية شبه اليومية. وقتل مسلحون في غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال نفس الفترة.

* تعثر وقف إطلاق النار

يأتي أحدث تصعيد في أعمال العنف في وقت اختتم فيه قادة حماس جولة أخرى من محادثات الهدنة في القاهرة أمس الثلاثاء. وتهدف المحادثات، التي توسطت فيها مصر وتركيا وقطر، إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات شملت نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وأضافت أنه لم يتحقق تقدم يذكر وسط انعدام ثقة كبير بين الجانبين.

وتشمل المرحلة الثانية أيضا السماح للجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة بتسلم السلطة من حماس ونشر قوة أمنية دولية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وتعهدت خمس دول، هي إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا، بالمشاركة بقوات في قوة الاستقرار الدولية المدعومة من واشنطن. ومع ذلك، لم يتم نشر أي منها حتى الآن، إذ توقفت المفاوضات بين “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب وحماس منذ أشهر.

وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين خلال اجتماع للمانحين في بروكسل، قال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام الخاص بغزة، إنه سيزور المغرب يوم الثلاثاء “للتوقيع على مساهمة المغرب في قوة الاستقرار الدولية، ونأمل أن نراهم قريبا على الأرض وهم يؤدون مهامهم”.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول لا يزال ساريا، وإن كان “بشكل غير كامل” مع استمرار الانتهاكات، مضيفا أن حماس لم توافق بعد على ما اسماه “خارطة طريق” للمفاوضات.

واتهم باسم نعيم القيادي في حماس ملادينوف بدعم موقف إسرائيل في المفاوضات، وعدم محاسبتها على انتهاك وقف إطلاق النار وعدم التزامها ببنود المرحلة الأولى من خطة ترامب.

وتنص الخطة على انسحاب إسرائيل إلى ما يعرف بالخط الأصفر، لكنها تواصل دفع قواتها إلى الأمام ببطء، وتحتل الآن فعليا أكثر من 60 بالمئة من القطاع.

وأكدت حماس مرارا أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام إلا بعد تنفيذ بنود المرحلة الأولى.

يعيش الآن جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا، ومعظمهم نزحوا عدة مرات، في شريط ضيق من الأرض على طول الساحل، بشكل رئيسي في خيام مؤقتة أو مبان متضررة، في مناطق خاضعة لسيطرة حماس.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، قتل مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص خلال هجومهم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي أعقب ذلك أودى بحياة أكثر من 73 ألف فلسطيني.

(إعداد حاتم علي ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو)