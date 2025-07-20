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مسعفون: إسرائيل تقتل 67 فلسطينيا خلال انتظارهم المساعدات

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 67 فلسطينيا على الأقل خلال انتظارهم شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة يوم الأحد، وذلك في وقت أصدرت فيه إسرائيل أوامر جديدة بإخلاء مناطق مكتظة بالنازحين من سكان القطاع.

وذكرت الوزارة أن عشرات أصيبوا أيضا في الواقعة التي حدثت في شمال غزة، في واحد من أكبر أعداد القتلى التي ترد عنها تقارير بين الحالات المتكررة التي يُقتل فيها ساعون للحصول على مساعدات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك 36 شخصا أمس السبت. وأضافت أن ستة قتلوا قرب موقع آخر للمساعدات في الجنوب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه حشد من الآلاف في شمال غزة يوم الأحد للتخلص مما قال إنه “تهديد فوري”.

وذكر أن النتائج الأولية تشير إلى أن أعداد القتلى المبلغ عنها مبالغ فيها، وأنه “بالتأكيد لا يستهدف شاحنات المساعدات الإنسانية عمدا”.

ولم يعلق بعد على الواقعة التي حدثت في الجنوب.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه بعد دخول غزة بوقت قصير، واجهت قافلة تابعة للبرنامج مؤلفة من 25 شاحنة محملة بمساعدات غذائية، “حشودا هائلة من المدنيين الجائعين” الذين تعرضوا لإطلاق نار.

وأكد البرنامج في بيان أن “أي عنف يستهدف المدنيين الساعين للحصول على مساعدات إنسانية أمر غير مقبول بتاتا”.

وتقول السلطات الصحية إن ما مجموعه 88 شخصا قتلوا في هجمات إسرائيلية وغارات جوية على أنحاء القطاع يوم الأحد.

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