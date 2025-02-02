مسعفون: إصابة 4 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة على ساحل غزة

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القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسعفون لرويترز إن أربعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة على الطريق الساحلي غربي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأحد.

وكان المسعفون قد أعلنوا أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل، لكنهم قالوا بعد ذلك إنهم تمكنوا من إنعاشه وإنقاذ حياته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية أطلقت النار على ما وصفه بمركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال قطاع غزة خارج مسار التفتيش المحدد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “مستعد لأي سيناريو وسيستمر في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإحباط أي تهديد فوري لجنوده”، لكنه لم يتطرق لتفاصيل عن تأثير الضربة أو عن أي إصابات.

ووردت أنباء عن مقتل عدد من الفلسطينيين بنيران إسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.

وقالت إسرائيل إن قواتها فتحت النار في حالات شكل فيها أشخاص “مشبوهون مسلحون في بعض الأحيان” خطرا على القوات الإسرائيلية الموجودة في بعض مناطق غزة وفقا للاتفاق متعدد المراحل.

ووصفت حماس هذه الوقائع بأنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر إطلاق سراح 33 رهينة من الأطفال والنساء وكبار السن وكذلك المرضى والجرحى. وتم حتى الآن إطلاق سراح 18 رهينة. وسيبقى أكثر من 60 رهينة من الرجال في سن الخدمة العسكرية محتجزين حتى يتم التفاوض على المرحلة الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن الاتفاقات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المستهدف أن تؤدي إلى التوصل إلى نهاية تامة للحرب في غزة.