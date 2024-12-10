مسعفون: الجيش الإسرائيلي يقتل 19 فلسطينيا على الأقل في غزة

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القاهرة 10 (رويترز) – قال مسعفون إن إسرائيل شنت غارات على غزة ليل الاثنين ويوم الثلاثاء تسببت في مقتل 19 فلسطينيا على الأقل فيما توغلت دبابات إسرائيلية داخل مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وأضافوا أن هجوما جويا إسرائيليا ليل الاثنين تسبب في مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في بيت حانون شمال غزة حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية منذ أكتوبر تشرين الأول.

وتسببت غارة جوية أخرى على منزل في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة في مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص. وقال مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني إن الغارة أسفرت عن إصابات. وقتلت غارة أخرى شخصين في رفح بجنوب القطاع.

وقال سكان إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت ستة صيادين فلسطينيين في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة كانوا يحاولون التوجه إلى البحر المتوسط في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وشن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جاءت ردا على هجوم حماس تسببت في مقتل أكثر من 44700 فلسطيني منذ ذلك الحين.