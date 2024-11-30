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مسعفون: سقوط العشرات بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي شمال غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون والدفاع المدني في غزة إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارة جوية إسرائيلية على منزل متعدد الطوابق شمال القطاع يوم السبت، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه ليس على علم بأي هجوم في المنطقة.

وذكر الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي “قصف اليوم منزلا يؤوي نازحين يعود لعائلة الأعرج في منطقة تل الزعتر، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 مواطنا لا يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض ويصعب انتشالهم لعدم وجود دفاع مدني وطواقم طبية”

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي ضربة في تلك المنطقة، لكنه يبحث في الأمر.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحدث عملياته في شمال غزة تهدف إلى منع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات من تلك المناطق.

وذكر أن جنديا إسرائيليا قُتل في معارك شمال غزة يوم السبت.

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