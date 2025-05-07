مسعفون: ضربات إسرائيلية تقتل 15 في مدرسة تؤوي نازحين بقطاع غزة

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من نضال المغربي ورمضان عابد

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت سلطات الصحة في قطاع غزة إن ضربات إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع قتلت 15 فلسطينيا يوم الأربعاء في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية هدم منازل وبنايات في رفح جنوب القطاع.

وقال مسعفون إن ضربتين استهدفتا مدرسة الكرامة في حي التفاح في مدينة غزة وأشاروا إلى أن صحفيا محليا يدعى نور عبده من بين القتلى.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة إن ضربتين إسرائيليتين استهدفتا أيضا مدرسة أخرى تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة قتلت 33 على الأقل بينهم نساء وأطفال يوم الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب “إرهابيين” يعملون من مركز للقيادة في المدرسة.

ودمرت الضربة فصولا وتسببت في حفرة عميقة وفتش نازحون يوم الأربعاء بحثا عن بعض متعلقاتهم وسط الحطام.

وقال علي شقرة وهو من الشهود على الضربة إن المدرسة تؤوي 300 أسرة ووصف ما حدث قائلا “إللي صار زلزال.. الاحتلال يضرب على مدرسة فيها أطفال.. أطفال”.

وأضاف “ها هو المبنى سوي بالأرض.. لا نجد لا جرة غاز ولا كيلو الطحين الموجود ولا كيلو الرز ولا صحن الفول إللي من التكية (المطبخ الخيري) والحمد لله.. لم نخرج إلا بما نحن نلبس”.

وفي رفح في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، قال سكان ومصادر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن القوات الإسرائيلية التي سيطرت على المدينة تواصل تفجير وهدم المنازل والبنايات فيها.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأربعاء إن مقاتليها فجروا لغما في قوة مدرعة إسرائيلية شرق خان يونس.

وأضافت في بيان “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية مؤللة وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس وبعدها دك مجاهدونا المكان بعدد من قذائف الهاون ورصد مجاهدونا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء”.