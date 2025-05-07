The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مسعفون: ضربات إسرائيلية تقتل 15 في مدرسة تؤوي نازحين بقطاع غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من نضال المغربي ورمضان عابد

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت سلطات الصحة في قطاع غزة إن ضربات إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع قتلت 15 فلسطينيا يوم الأربعاء في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية هدم منازل وبنايات في رفح جنوب القطاع.

وقال مسعفون إن ضربتين استهدفتا مدرسة الكرامة في حي التفاح في مدينة غزة وأشاروا إلى أن صحفيا محليا يدعى نور عبده من بين القتلى.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة إن ضربتين إسرائيليتين استهدفتا أيضا مدرسة أخرى تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة قتلت 33 على الأقل بينهم نساء وأطفال يوم الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب “إرهابيين” يعملون من مركز للقيادة في المدرسة.

ودمرت الضربة فصولا وتسببت في حفرة عميقة وفتش نازحون يوم الأربعاء بحثا عن بعض متعلقاتهم وسط الحطام.

وقال علي شقرة وهو من الشهود على الضربة إن المدرسة تؤوي 300 أسرة ووصف ما حدث قائلا “إللي صار زلزال.. الاحتلال يضرب على مدرسة فيها أطفال.. أطفال”.

وأضاف “ها هو المبنى سوي بالأرض.. لا نجد لا جرة غاز ولا كيلو الطحين الموجود ولا كيلو الرز ولا صحن الفول إللي من التكية (المطبخ الخيري) والحمد لله.. لم نخرج إلا بما نحن نلبس”.

وفي رفح في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، قال سكان ومصادر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن القوات الإسرائيلية التي سيطرت على المدينة تواصل تفجير وهدم المنازل والبنايات فيها.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الأربعاء إن مقاتليها فجروا لغما في قوة مدرعة إسرائيلية شرق خان يونس.

وأضافت في بيان “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية مؤللة وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس وبعدها دك مجاهدونا المكان بعدد من قذائف الهاون ورصد مجاهدونا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية