مسعفون: ضربات إسرائيلية تقتل 35 في غزة معظمهم قرب موقع للمساعدات

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القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون في غزة إن 35 فلسطينيا على الأقل قُتلوا يوم الأربعاء، معظمهم عند موقع للمساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط القطاع.

وذكر مسؤولون طبيون في مستشفى الشفاء ومستشفى القدس أن 25 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات بجروح عند اقترابهم من موقع توزيع المساعدات قرب منطقة نتساريم بوسط القطاع.

وأضافوا أن 10 آخرين لقوا حتفهم في ضربات عسكرية إسرائيلية أخرى استهدفت خان يونس في جنوب القطاع.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي تعليق.

وقال مسؤولو الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن 17 شخصا قُتلوا بالقرب من موقع آخر لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية في رفح جنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق طلقات تحذيرية لإبعاد “مشتبه بهم” كانوا يقتربون من قواته وشكلوا تهديدا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن هناك “تقدما كبيرا” في الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة، لكنه أضاف أن من “السابق لأوانه” رفع الآمال في التوصل إلى اتفاق.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، لم تبد إسرائيل أو حماس استعدادا للتراجع عن المطالب الأساسية، ويتبادل الطرفان الاتهام بخصوص الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدران من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز إنه لا علم لهما بمقترحات جديدة لوقف إطلاق النار.