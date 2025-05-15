مسعفون: ضربات عسكرية إسرائيلية تقتل عشرات في غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون إن ضربات عسكرية إسرائيلية قتلت 60 على الأقل في قطاع غزة يوم الخميس، وهو ما يأتي في حين تضغط الولايات المتحدة ووسطاء عرب من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وبالتزامن مع جولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشرق الأوسط.

وأضاف المسعفون أن القتلى من بينهم نساء وأطفال، وقتل معظمهم في خان يونس جنوب قطاع غزة في غارات جوية أصابت منازل وخياما.

وقال المسعفون إن من بين القتلى الصحفي حسن سمور، الذي كان يعمل في إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه لقي حتفه مع 11 من أفراد عائلته عندما قُصف منزلهم.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي الذي كثف هجومه على غزة في محاولة للقضاء على حماس ردا على هجمات نفذتها الحركة الفلسطينية المسلحة على إسرائيل في عام 2023.

وجاءت الضربات الإسرائيلية الأحدث في اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى “النكبة”، عندما فر مئات الآلاف أو أجبروا على الفرار من بلداتهم وقراهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت إعلان قيام دولة إسرائيل.

ومع نزوح معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يقول بعض سكان القطاع الصغير أن المعاناة الآن أكبر مما كانت عليه وقت النكبة.

وقال أحمد حمد، وهو فلسطيني من مدينة غزة نزح عدة مرات “إللي بيصير فينا حاليا أعطل (أسوأ) من النكبة”.

وأضاف “إحنا عايشين في مجازر ونزوح، وين ما ننزح الضرب شغال، الموت يلاحجنا (يلاحقنا) وين ما رحنا”.