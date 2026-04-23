مسعفون: غارات إسرائيلية تقتل 4 في قطاع غزة

القاهرة/غزة 23 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة اليوم الخميس.

وذكر مسعفون محليون أن شخصا قتل في غارة جوية استهدفت خان يونس بجنوب القطاع، وأسفرت عن إصابة آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين ينقلون ذخيرة وقال إنهم شكلوا تهديدا للجنود على حد قوله.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة بمقتل ثلاثة آخرين، بينهم أحد أفراد فرق الإنقاذ، في غارة منفصلة استهدفت مخيم المغازي للاجئين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق بعد على تلك الغارة.

تشن إسرائيل غارات متكررة على قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول. وتبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ولا توجد آلية لتطبيق ومراقبة الهدنة. وقتل أربعة جنود إسرائيليين وأكثر من 780 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وهو أكبر مرفق طبي في القطاع، وقف الأقارب بين المعزين الذين تجمعوا لدفن خمسة، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا أمس الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بشمال غزة.

وقال محمد بعلوشة، وهو من أقارب أحد القتلى “مفيش وقف إطلاق نار ولا في هدنة ولا فيه أي حاجة العدو بيضرب… ولا أمان في أي منطقة”.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على تلك الضربة بعد.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة وداوود أبو الكاس من فطاع غزة – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)