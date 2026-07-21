مسعفون: غارة إسرائيلية تقتل أسرة من 6 أفراد في غزة

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القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولو صحة إن غارة جوية إسرائيلية اليوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل أب وأم وأطفالهما الأربعة في مدينة غزة واشتعال النيران في منزلهم.

وأفاد مسعفون بأن الغارة الإسرائيلية على منزل الأسرة في حي الصبرة أسفرت عن مقتل فراس المصري وزوجته سلسبيل وأبنائهما وهم ثلاث بنات وولد واحد.

وأكد الجيش الإسرائيلي شن الغارة قائلا إنها استهدفت أحد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه لا يزال يتحقق بشأن نتائج الهجوم.

وفي غارات منفصلة منذ يوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإن اثنين منهم شاركا في الهجوم الذي وقع على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واحتجزا رهائن إسرائيليين ممن تم اقتيادهم إلى غزة خلال ذلك الهجوم.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة فإنه بذلك يرتفع عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول إلى أكثر من 1150 فلسطينيا.

ولا تكشف حماس عادة عن الخسائر من عناصرها.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار القتال واسع النطاق، لكنه لم يوقف الغارات الإسرائيلية شبه اليومية. وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين وإن أربعة من جنودها قتلوا على يد مسلحين في غزة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

واندلعت الحرب بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني.

ويعيش جميع سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا الآن في شريط ساحلي ضيق تحت سيطرة حماس، معظمهم في خيام مؤقتة أو مبان متضررة.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)