مسعفون: غارة إسرائيلية تودي بحياة 5 أشخاص في غزة

القاهرة 26 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين كانوا يتصدون لجماعة مسلحة معادية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مخيم للاجئين بوسط القطاع اليوم الثلاثاء.

وذكر مسعفون وسكان أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على أشخاص خرجوا من منازلهم عندما حاولت جماعة مسلحة فلسطينية مدعومة من إسرائيل اقتحام منطقة شرق مخيم المغازي.

وأضافوا أن القصف أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة آخرين.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي، الذي يقاتل مسلحي حماس في القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المدعومة من إسرائيل في الأسابيع الماضية.

ويقول قادة تلك الجماعات، التي تنشط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إنهم يسعون إلى الإطاحة بحكم حماس.

ولم يمنع وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووصلت إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود في محادثات غير مباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وقيام الجيش الإسرائيلي بانسحابات.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أبقت إسرائيل على سيطرة على أكثر من نصف قطاع غزة، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي الساحلية.

وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في غزة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين إلى أن نحو 900 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)