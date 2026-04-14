مسعفون: غارة إسرائيلية على سيارة شرطة في غزة تقتل 4 أشخاص

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قصفت سيارة شرطة في المدينة اليوم الثلاثاء مما أدى لمقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وذلك في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسعفون وشهود إن الهجوم الذي وقع في شارع النفق بمدينة غزة أدى إلى اشتعال النيران في سيارة شرطة، وهرع السكان وعناصر الإنقاذ للبحث عن ضحايا. ولم يتضح بعد عدد عناصر الشرطة القتلى.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب التعليق.

وكان وقف إطلاق النار، الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول، قد أوقف الحرب الشاملة لكنه أبقى سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة خالية من السكان تشكل أكثر من نصف مساحة غزة، مع تحكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في جزء صغير من القطاع الساحلي.

وقال مسؤولو الحركة في غزة لرويترز إن إسرائيل كثفت هجماتها على الشرطة وقوات الأمن التي تقودها حماس منذ أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل العشرات، متهمين إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى والانفلات الأمني.

وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى إحباط هجمات حماس والفصائل المسلحة الأخرى.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل أكثر من 750 فلسطينيا، في حين قتل مسلحون أربعة جنود إسرائيليين. ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن انتهاك مرحلة وقف إطلاق النار.

ويقول فلسطينيون أيضا إن القوات الإسرائيلية توسع المنطقة التي تسيطر عليها. وتنفي إسرائيل ذلك.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)