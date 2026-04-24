مسعفون: غارة إسرائيلية قتلت 3 في غزة

القاهرة 24 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في قطاع غزة اليوم الجمعة.

وأفاد مسعفون وشهود بأن الغارة استهدفت منطقة مزدحمة في مدينة غزة بالقرب من منطقة تتمركز فيها الشرطة المحلية لحراسة أحد البنوك.

وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان اليوم إن الغارة استهدفت دورية للشرطة.

وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق بأن إسرائيل صعدت هجماتها على قوات الشرطة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، والتي استخدمتها الحركة لإعادة إرساء إدارتها للمناطق التي تسيطر عليها في القطاع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من أفراد قوة الشرطة في غزة قد قتل في الهجوم.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية في المنطقة، لكنه قال إنه كان يستهدف مقاتلي حماس.

واستمرت أعمال العنف في غزة رغم وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025، وتشن إسرائيل هجمات شبه يومية على الفلسطينيين.

وقال مسعفون في القطاع إن 790 فلسطينيا على الأقل قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تقول إسرائيل إن حماس قتلت أربعة من جنودها.

وتتبادل كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 72 ألف فلسطيني قتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023، معظمهم من المدنيين.

وأشارت إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص.

(إعداد محمود سلامة ونهى زكريا للنشرة العربية )