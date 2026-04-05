مسعفون: غارة جوية إسرائيلية تقتل 4 فلسطينيين في غزة

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) – قالت سلطات الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أربعة فلسطينيين في شمال القطاع اليوم الأحد، في أحدث أعمال عنف تلقي بظلالها على وقف إطلاق النار الهش، وذلك وسط مساع جديدة للوسطاء من أجل ترسيخ الاتفاق.

وذكر مسعفون أن الغارة الجوية استهدفت أشخاصا في شارع يافا بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في شمال قطاع غزة استهدفت وقتلت أعضاء في خلية فلسطينية مسلحة كانوا ينشطون على مقربة من الجنود وشكلوا تهديدا مباشرا لهم.

وتتبادل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأوقف حربا استمرت عامين.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن النيران الإسرائيلية قتلت 700 شخص على الأقل منذ بداية وقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن أربعة جنود قُتلوا على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وذكر مصدران مصريان ومسؤول فلسطيني أن وفدا من حماس اجتمع مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة الأسبوع الماضي لتسليم الرد المبدئي على اقتراح نزع السلاح الذي تلقته الحركة الشهر الماضي.

وقالت المصادر الثلاثة لرويترز يوم الخميس إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها لن تناقش التخلي عن السلاح دون ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة كما تنص خطة نزع السلاح التي وضعها “مجلس السلام” بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشكل نزع سلاح حماس نقطة خلافية في المحادثات الرامية إلى تنفيذ خطة ترامب للقطاع الفلسطيني وترسيخ وقف إطلاق النار.

وقالت إسرائيل إن الهجوم الذي قادته حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى إلى مقتل 1200 شخص.

فيما قالت السلطات الصحية في غزة إن الحرب الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم واستمرت عامين قتلت أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وتسببت الحرب أيضا في مجاعة وتدمير معظم المباني ونزوح غالبية سكان القطاع عدة مرات في كثير من الأحيان.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران ومحمود رضا مراد )