مسعفون: قتيلان بينهما طفل في هجومين إسرائيليين بغزة

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون في القطاع الصحي بغزة إن غارة إسرائيلية وإطلاق نار أسفرا عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل، بينهما طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في القطاع اليوم الثلاثاء.

يضاف ذلك إلى عدد الوفيات الذي تجاوز 1100 فلسطيني يقول مسؤولو الصحة إنهم قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وأوقفت الهدنة الجزء الأكبر من القتال، لكنها لم تفلح في وقف أعمال العنف المتفرقة. وقتل مسلحون من غزة أربعة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

وقال مسعفون إن معتز أبو شعر (10 أعوام) أصيب في وقت سابق من اليوم برصاص إسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة. وأعلنت وفاته في المستشفى.

وأضاف المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية في خان يونس المجاورة أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 36 عاما وإصابة ثلاثة أشخاص.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الواقعتين.

تأتي أحدث أعمال العنف في الوقت الذي يزور فيه قادة حماس القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وتقول مصادر قريبة من المحادثات إن المناقشات تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مضيفة أنه لم يتم التوصل إلى أي تقدم بعد.

وتقول حماس إن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)