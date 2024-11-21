مسعفون: قتيل في هجوم صاروخي على بلدة بشمال إسرائيل

reuters_tickers

2دقائق

نهاريا (إسرائيل) (رويترز) – قالت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف إن رجلا‭‭‭ ‬‬‬ عمره 30 عاما قتل بشظية صاروخ قرب ملعب في بلدة نهاريا بشمال إسرائيل يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو عشرة صواريخ أطلقت من لبنان صوب نهاريا. وأضاف الجيش في بيان “جرى اعتراض أغلب المقذوفات وتحديد نوعها بعدما سقطت”.

وقالت القناة 12 إن ثلاثة صواريخ سقطت على البلدة الساحلية.

وانطلقت صفارات الإنذار في عدد من المواقع بشمال إسرائيل صباح يوم الخميس، لكن لم يتضح بعد عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان.

وقال رونين ماريلي رئيس بلدية نهاريا لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) “الحكومة الإسرائيلية لا تحمي أمني ولا سكاني ولا سكان الشمال (شمال إسرائيل). من المستحيل العيش في أوضاع كهذه”.

وأضاف “نتعرض لهجوم (من جماعة حزب الله) على نطاق واسع وبقوة كبيرة”.

وألحق الجيش الإسرائيلي دمارا كبيرا بلبنان منذ شن هجومه على جماعة حزب الله في سبتمبر أيلول بتنفيذ ضربات جوية على مناطق واسعة من البلاد وبإرسال قوات برية.

وجاءت هجمات يوم الخميس في وقت من المقرر أن يلتقي فيه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة نتائج أحدث مباحثات أجراها في بيروت.

ويحاول هوكستين التوسط في وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقال هوكستين يوم الثلاثاء إنه أحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق، لكن لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على موعد تحقيق ذلك.

وعبر بعض السكان في نهاريا عن تشككهم في إمكانية التوصل لهدنة. وقالت أيريس حزان، وهي من سكان البلدة، لراديو كان “ليس هناك تفاؤل لدى أي أحد حيال أي شيء. أريد أن أترك هذه المنطقة… لا يمكننا أن نعيش على هذا الحال”.