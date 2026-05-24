مسعفون: مقتل رضيع وأبويه بنيران إسرائيلية في غزة

القاهرة/غزة 24 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولو صحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت شقة في أحد مخيمات اللاجئين بوسط القطاع اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم رضيع عمره ستة أشهر.

وذكر مسعفون أن الغارة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مخيم النصيرات للاجئين، هم محمد أبو ملوح وزوجته آلاء زقلان وطفلهما أسامة.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بتعليق حتى الآن على الحادث.

وفشل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، مع وصول إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى طريق مسدود في المحادثات غير المباشرة حول نزع سلاح الحركة.

وترك وقف إطلاق النار إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف غزة، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي بمحاذاة الساحل.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن حوالي 880 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، في بيانات لا تميز بين المسلحين والمدنيين.

كما يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

ولا تكشف حماس عن أعداد القتلى لديها. وتقول إسرائيل إن غاراتها بعد وقف إطلاق النار تهدف إلى منع الهجمات أو منع الناس من الاقتراب من خط الهدنة مع حماس.

(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)