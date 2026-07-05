مسعفون: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على غزة

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) – أفاد مسعفون بمقتل ما لا يقل عن فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة اليوم الأحد.

وأشار المسعفون إلى أن الاثنين قتلا عندما استهدفت غارة جوية مجموعة من الأشخاص في شارع عمر المختار بقلب المدينة في شمال القطاع. وأضافوا أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة.

وتشن إسرائيل غارات متكررة على قطاع غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، قائلة إنها تستهدف المسلحين الذين يهددون جنودها في غزة أو من شاركوا في هجوم عام 2023.

واتهمت حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، في حين قال نيكولاي ملادينوف، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا من مجلس السلام إلى غزة، إن الطرفين انتهكا الاتفاق.

ووصلت إسرائيل وحماس إلى مرحلة من الجمود في المحادثات غير المباشرة بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وتشير البيانات الصادرة عن إسرائيل والقطاع الصحي في غزة إلى مقتل أكثر من 1060 فلسطينيا في غزة، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر. ولا تكشف حماس عن أعداد القتلى في صفوفها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)