مسعفون: مقتل ضابط كبير من شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة ومصادر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء إن ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية التي تديرها حماس في قطاع غزة لقي حتفه جراء غارة جوية إسرائيلية.

وقال المسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت نسيم الكلزاني، وهو ضابط برتبة عقيد في قوة الشرطة التي تديرها حماس، عندما استهدفت سيارته بالقرب من منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وأضافوا أن الهجوم أسفر عن إصابة 17 شخصا آخرين على الأقل.

وقالت مصادر في حماس إن الكلزاني كان يقود قوة مكافحة المخدرات في خان يونس.

وسبق أن أفادت رويترز بأن إسرائيل كثفت هجماتها على قوات الشرطة التي تديرها حماس في غزة، والتي تستخدمها الحركة المسلحة لتعزيز سيطرتها على المناطق التي تديرها في القطاع.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي فوري على الواقعة.

وتتواصل أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول 2025، حيث تشن إسرائيل هجمات شبه يومية على الفلسطينيين. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

ويقول مسعفون إن ما لا يقل عن 830 فلسطينيا قتلوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قتلوا على يد مسلحين خلال نفس الفترة.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى منع محاولات حماس والمسلحين الفلسطينيين الآخرين لشن هجمات ضد قواتها.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 72500 فلسطيني قتلوا منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، معظمهم من المدنيين.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

