مسعفون: مقتل طفلين في هجوم إسرائيلي في غزة

reuters_tickers

3دقائق

خان يونس/القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسعفون وأقارب إن طفلين قتلا في هجوم إسرائيلي في قطاع غزة يوم السبت، مع استمرار أعمال العنف رغم وقف إطلاق النار الهش.

وقال عم الطفلين إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على فادي وجمعة أبو عاصي، وهما شقيقان يبلغان من العمر 10 و12 عاما، بينما كانا يجمعان الحطب لمساعدة والدهما القعيد شرق خان يونس في جنوب غزة.

وأوضح محمد أبو عاصي لرويترز أثناء تشييع جنازتهم “أطفال… إش بيعملوا هادول؟ معهم صواريخ ولا قنابل؟ راحوا يلموا حطب لأبوهم عشان يولع نار”،

وفي الجنازة، بكى والد الطفلين على جثمان مكشوف الوجه لأحدهما.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 354 فلسطينيا على الأقل قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا بنيران المسلحين في تلك الفترة.

وتراجع مستوى العنف منذ وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل واصلت قصف غزة وتنفيذ عمليات هدم في الأراضي التي تحتلها هناك.

ووقعت حماس وإسرائيل هدنة في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بعد عامين من الحرب لكنهما تركتا الخلافات التي تعثر حلها لمرحلة أخرى من المحادثات.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك التزامات وقف إطلاق النار والتراجع عن الخطوات اللاحقة التي تتطلبها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 69700 فلسطيني، معظمهم من المدنيين. وحول مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض.

واندلعت الحرب في القطاع بعد هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي قتل فيه 1200 شخص وأخذت 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

(تغطية صحفية نضال المغربي وبيشا ماجد – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)