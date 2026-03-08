مسعفون: مقتل فلسطينيين اثنين جراء غارة جوية إسرائيلية على سيارة في غزة

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون في مجال الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل في مدينة غزة، في أكبر هجوم إزهاقا للأرواح في القطاع منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما على إيران قبل أسبوع.

وقال مسعفون إن القتيلين كانا يستقلان سيارة قرب جامعة الأزهر بغرب مدينة غزة، ولم تتضح هويتهما حتى الآن. وأضاف مسؤولو الصحة أن عدة أشخاص في المنطقة لحقت بهم أصابات جراء الغارة.

وانخفضت وتيرة هذه الهجمات منذ بدء الحملة الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن القوات الإسرائيلية قتلت عددا من الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على غارة اليوم.

وأبرمت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة أمريكية، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، غير أن أعمال العنف استمرت بشكل شبه يومي. ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 640 فلسطينيا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول. وفي المقابل، تقول إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال نفس الفترة.

وتعرض قطاع غزة لدمار هائل جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ ما يربو على عامين، والتي تقول السلطات الصحية في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وحولت جزءا كبيرا من القطاع إلى أنقاض.

واندلعت الحرب بعد أن قادت حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى قطاع غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )