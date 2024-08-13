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مسعفون: مقتل فلسطيني في مداهمات للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قالت مصادر طبية إن القوات الإسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 18 عاما في مداهمات نفذتها فجر يوم الثلاثاء بمدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال العنف هناك.

ولم يتسن الوصول للجيش الإسرائيلي للتأكد من صحة معلومات المسعفين في مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وكانت أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية محتدمة بالفعل قبل اندلاع حرب غزة، لكنها تصاعدت منذ ذلك الحين مع تكثيف إسرائيل للمداهمات العسكرية وممارسة مستوطنين للعنف وشن فلسطينيين هجمات في الشوارع.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية 620 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء حرب غزة.

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