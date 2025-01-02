مسعفون: مقتل 10 على الأقل في ضربة إسرائيلية على جنوب غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت عشرة فلسطينيين على الأقل في مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

وقال المسعفون إن العشرة، وبينهم نساء وأطفال، قتلوا في خيمة في منطقة المواصي، المخصصة كمنطقة إنسانية غرب خان يونس.

وأضافوا أن 15 آخرين أصيبوا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة بعد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمر جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي قُتل فيه 1200 شخص واقتيد 251 آخرون إلى غزة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.