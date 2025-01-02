مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مسعفون: مقتل 10 على الأقل في ضربة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من نضال المغربي وكلودا طانيوس

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت عشرة فلسطينيين على الأقل في مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

وأضاف المسعفون أن العشرة، ومن بينهم نساء وأطفال، قتلوا في خيمة في منطقة المواصي المحددة منطقة إنسانية منذ وقت سابق من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقترب من دخول شهرها السادس عشر. وأشاروا إلى أن 15 أصيبوا.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن محمود صلاح مدير عام شرطة غزة ومساعده حسام شهوان قتلا في الغارة الجوية.

وأضافت الوزارة في بيان “الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما استنادا إلى معلومات مخابراتية في المواصي غربي مدينة خان يونس وقتل شهوان الذي وصفه بأنه قائد قوات الأمن التابعة لحماس في جنوب القطاع. ولم يذكر الجيش شيئا عن مقتل صلاح.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 45581 فلسطينيا في الحرب على القطاع. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت الحرب أغلب القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
47 إعجاب
71 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
380 إعجاب
267 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية