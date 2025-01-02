مسعفون: مقتل 10 على الأقل في ضربة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

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من نضال المغربي وكلودا طانيوس

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت عشرة فلسطينيين على الأقل في مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس.

وأضاف المسعفون أن العشرة، ومن بينهم نساء وأطفال، قتلوا في خيمة في منطقة المواصي المحددة منطقة إنسانية منذ وقت سابق من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقترب من دخول شهرها السادس عشر. وأشاروا إلى أن 15 أصيبوا.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن محمود صلاح مدير عام شرطة غزة ومساعده حسام شهوان قتلا في الغارة الجوية.

وأضافت الوزارة في بيان “الاحتلال بارتكابه جريمة اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما استنادا إلى معلومات مخابراتية في المواصي غربي مدينة خان يونس وقتل شهوان الذي وصفه بأنه قائد قوات الأمن التابعة لحماس في جنوب القطاع. ولم يذكر الجيش شيئا عن مقتل صلاح.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 45581 فلسطينيا في الحرب على القطاع. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت الحرب أغلب القطاع الساحلي الصغير.

واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.