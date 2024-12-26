مسعفون: مقتل 10 على الأقل في ضربتين إسرائيليتين على غزة

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(رويترز) – قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح اوم الخميس إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة.

وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.

وفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين فإن المركبة كانت تحمل شعارا يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.

ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل بشأن الضربتين.

وتبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل يوم الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم حديث الجانبين خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم.