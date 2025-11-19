مسعفون: مقتل 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة رغم وقف إطلاق النار

القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية إن غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 10 فلسطينيين يوم الأربعاء في منطقة بقطاع غزة خاضعة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسعفون إن اثنين قتلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وأربعة في حي الزيتون القريب. وأدت غارة جوية ثالثة إلى مقتل أربعة فلسطينيين في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت أهدافا تابعة لحماس في أنحاء القطاع بعد أن أطلق أعضاء بالحركة الفلسطينية المسلحة النار على قواته في انتهاك لوقف إطلاق النار المستمر منذ نحو ستة أسابيع. ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ويعد تكرار وقائع إطلاق النار مؤشرا على هشاشة وقف إطلاق النار. وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي جرى التوصل إليها بوساطة الولايات المتحدة، وهي المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لما بعد الحرب على غزة.

ووفقا لمسعفين وشهود ووسائل إعلام فلسطينية، وقعت الهجمات الثلاث بعيدا عما يسمى الخط الأصفر المتفق عليه والذي يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والفلسطينية.

واستهدف هجوم حي الزيتون مبنى تابعا لمديرية الأوقاف والشؤون الدينية، وهجوم خان يونس ناديا تديره الأمم المتحدة، وكلاهما يؤوي أسرا نازحة.

وأدى وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، إلى تخفيف حدة الصراع، مما مكن مئات الآلاف من الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي تحولت إلى ركام في غزة. وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها بالمدينة، وزاد تدفق المساعدات.

لكن العنف لم يتوقف تماما. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الغارات على غزة أودت بحياة 290 فلسطينيا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، نصفهم تقريبا في يوم واحد الأسبوع الماضي عندما ردت إسرائيل على هجوم على قواتها.

وتقول إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا منذ بدء سريان الاتفاق وإنها استهدفت عشرات المقاتلين.

(تغطية صحفية نضال المغربي وهاورد جولر – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)