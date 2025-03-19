مسعفون: مقتل 10 فلسطينيين مع استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة إن ضربات إسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة يوم الأربعاء في وقت استأنف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه وأصدر أوامر جديدة للسكان بإخلاء مناطق القتال.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أجنبيا قتل وأصيب أربعة في ضربة جوية إسرائيلية على موقع يضم مقرا للأمم المتحدة في وسط مدينة غزة يوم الأربعاء.

ونفى الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف مجمع الأمم المتحدة في دير البلح. وقال إنه ضرب موقعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شمال غزة، حيث “تم رصد استعدادات في داخله لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو إسرائيل”.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل يوم الثلاثاء قتلت أكثر من 400 في أحد أعلى معدلات سقوط القتلى في يوم واحد منذ بداية الحرب مما أنهى هدوءا نسبيا دام لأسابيع منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني.

وحذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد بداية”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أتاح متنفسا لسكان القطاع المدمر البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة بعد حرب استمرت 17 شهرا حولت القطاع إلى أنقاض وأجبرت معظم سكانه على النزوح عدة مرات.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستغلال المدنيين كدروع بشرية وتنفي الحركة ذلك وتتهم بدورها إسرائيل بتنفيذ قصف عشوائي بلا تمييز.

وألقى الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء منشورات على مناطق في بيت حانون وخان يونس بشمال وجنوب قطاع غزة تأمر السكان بإخلاء منازلهم، محذرة إياهم من أنهم في “مناطق قتال خطيرة”.

وجاء في أحد المنشورات التي تم إسقاطها على بيت حانون “استمرار بقائكم في المآوي، المنازل أو الخيام الحالية يعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر. اخلوا فورا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أمر بشن الغارات لأن حماس رفضت مقترحات بتمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل نيسان.

واتهمت حماس إسرائيل بتهديد جهود الوسطاء الرامية للتفاوض على اتفاق دائم ينهي القتال. ولا تزال حماس تحتجز 59 من نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن الحركة اختطفتهم في هجومها عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأربعاء إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الوضع في غزة “غير مقبول”.

وأضافت في تصريحات للصحفيين في بروكسل “تحدثت أمس أيضا مع وزير الخارجية ساعر… ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول”.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى استئناف وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس “استئناف إسرائيل هجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة تفاقم من الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.