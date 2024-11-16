مسعفون: مقتل 10 في غارة إسرائيلية على مدرسة بمدينة غزة

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(رويترز) – قال مسعفون إن 10 فلسطينيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أبو عاصي التي تؤوي عائلات نازحة في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة يوم السبت.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة وتجري بها عمليات إنقاذ حاليا ربما لا يزال بها أشخاص محاصرون تحت الأنقاض. ولم يصدر تعليق حتى الآن من إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق يوم السبت اعتراض صاروخين أُطلقا على إسرائيل من شمال قطاع غزة.

وتظهر عمليات إطلاق الصواريخ قدرة الجماعات الفلسطينية المسلحة على توجيه المقذوفات صوب إسرائيل رغم الهجوم الجوي والبري المستمر منذ أكثر من 13 شهرا والذي دمر مساحات شاسعة من القطاع وتسبب في نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 30 شخصا على الأقل قُتلوا في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على أنحاء القطاع يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 43799 شخصا تأكد مقتلهم منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنه مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسبب في مقتل نحو 1200 واقتياد 250 آخرين رهائن إلى القطاع.