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مسعفون: مقتل 12 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت سلطات الصحة في غزة إن النيران والغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 12 فلسطينيا على الأقل يوم الأحد في أنحاء القطاع، خمسة منهم على الأقل بالقرب من موقعين لتوزيع المساعدات تديرهما مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسعفون في مستشفى العودة بوسط القطاع إن ثلاثة على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية في أثناء محاولتهم الاقتراب من موقع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية القرب من محور نتساريم. وقُتل اثنان آخران وهما في طريقهما إلى موقع آخر للمساعدات في رفح في بجنوب القطاع.

وقال مسعفون إن غارة جوية قتلت سبعة آخرين في بيت لاهيا شمال غزة. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وكانت مؤسسة غزة الإنسانية قد بدأت بتوزيع عبوات المساعدات الغذائية في غزة في نهاية مايو أيار بعد أن رفعت إسرائيل جزئيا حصارا كاملا استمر قرابة ثلاثة أشهر.

وقُتل عشرات الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار شبه يومية خلال محاولاتهم للوصول إلى الطعام.

وترفض الأمم المتحدة نظام التوزيع الجديد المدعوم من إسرائيل باعتباره غير كاف وخطيرا ويشكل انتهاكا لمبادئ حياد المنظمات الإنسانية.

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