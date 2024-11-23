مسعفون: مقتل 120 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة خلال 48 ساعة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون يوم السبت إن 120 فلسطينيا على الأقل قُتلوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في أنحاء قطاع غزة شملت قصف مستشفى في شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة أفراد من طاقمه الطبي وإلحاق أضرار بالمعدات.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن من بين القتلى سبعة أفراد من عائلة واحدة تعرض منزلها للقصف ليلا في حي الزيتون بمدينة غزة. ولقي الباقون حتفهم في غارات إسرائيلية منفصلة في وسط وجنوب غزة.

في الوقت نفسه، واصلت القوات الإسرائيلية توغلها بشكل أكبر وقصفت الأطراف الشمالية للقطاع، في هجومها الرئيسي الذي تشنه منذ أوائل الشهر الماضي.

وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم السبت مقتل رهينة إسرائيلية في منطقة تتعرض لقصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة.

وقال في بيان “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة.. فيما لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها”.

واتهم أبو عبيدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن مقتل الرهينة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يحقق فيما أوردته حماس.

وقال المتحدث “في هذه المرحلة، لا يمكننا تأكيد أو نفي ذلك… حماس تواصل ممارسة الإرهاب النفسي والتصرف بطريقة وحشية”.

ولم ترد بعد مجموعة تمثل أسر الرهائن على طلب للتعليق.