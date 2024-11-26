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مسعفون: مقتل 13 في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكر مسعفون يوم الثلاثاء أن 13 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات نازحة في مدينة غزة.

وأضافوا أن العشرات أصيبوا أيضا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة الحرية في حي الزيتون، أحد أقدم أحياء المدينة.

وذكر مسعفون أن سبعة قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية في وقت لاحق يوم الثلاثاء على منزل آخر في حي الزيتون. وقتل رجل على الأقل في هجوم آخر على مدينة رفح جنوب القطاع، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل يوم الثلاثاء إلى 21.

ولم يصدر تعليق عن إسرائيل على أي من الواقعتين.

ويقول مسؤولون في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا في القطاع أودت بحياة ما يزيد على 44200 فلسطيني وتسببت في نزوح جميع سكان غزة تقريبا مرة واحدة على الأقل.

واندلعت الحرب حينما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

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