مسعفون: مقتل 14 على الأقل في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن 14 على الأقل قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على خيام نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركز قيادة لحماس.

وأفاد سكان ومسعفون بأن أربعة صواريخ على الأقل ضربت منطقة المواصي المعلنة منطقة إنسانية والمكتظة بالنازحين الفارين من أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقل، كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها إلى تسعة أمتار.

وذكر مسؤول في الدفاع المدني أن “طواقمنا ما زالت تعمل على انتشال شهداء وجرحي من المكان، المشهد يبدو كمجزرة إسرائيلية جديدة”.

من ناحيته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان “هاجمت طائرات سلاح الجو قبل قليل… الإرهابيين المركزيين لمنظمة حماس الإرهابية الذين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة متنكر في المنطقة الإنسانية في خان يونس”.

وأضاف “قام الإرهابيون بالترويج وتنفيذ أعمال إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل”.

وقال سكان إن سيارات الإسعاف تهرع ذهابا وإيابا من المنطقة إلى مستشفى قريب، في حين ما زال يُسمع صوت الطائرات الإسرائيلية وهي تحلق في سماء المنطقة.