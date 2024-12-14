مسعفون: مقتل 18 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 18 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين يشنون هجماتهم من ملاجئ ومخازن مساعدات.

وأضاف المسعفون أن ما لا يقل عن 10 قتلوا في ضربة جوية بالقرب من مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة حيث احتشد الناس لتلقي مساعدات.

وقالوا إنه يجري نقل القتلى والمصابين من موقع الهجوم إلى المستشفى سيرا على الأقدام أو على متن عربات صغيرة وسيارات خاصة. وقال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الغارة أسفرت عن مقتل رئيس اللجنة الإدارية الحكومية للمنطقة الوسطى في قطاع غزة، وهو رئيس بلدية دير البلح.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يتحرى هذا التقرير.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق من يوم السبت أن طائراته قصفت مسلحين ومستودعات للأسلحة قرب مخزن للمساعدات بعد أن أطلق مسلحون صواريخ على إسرائيل من هذا الموقع.

وفي ضربة بمدينة غزة، قال الجيش إنه استهدف مسلحين من حماس في مأوى سابق للنازحين بالمدينة.

وذكر مسعفون فلسطينيون أن سبعة على الأقل قتلوا في هذ الهجوم من بينهم امرأة وطفلها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من باقي القتلى من مسلحي حماس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ إجراءات لتقليل خطر إيذاء المدنيين.

وقال مسعفون إن غارة أخرى على مدينة غزة أودت بحياة صحفي محلي. وقال متحدث باسم الجيش إن الجيش يتحرى صحة هذا التقرير.

واندلعت الحرب على غزة بعد هجوم قاده مسلحو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 250 رهينة والعودة بهم إلى غزة.

وردا على ذلك شنت إسرائيل هجوما جويا وبحريا وبريا أدى بحسب السلطات في غزة الذي تديره حماس إلى مقتل أكثر من 44900 فلسطيني ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا وتدمير معظم أنحائه.

واكتسب مسعى جديد أطلقته مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة زخما في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إنه بحث مع مسؤولين أمريكيين الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل الإفراج عن محتجزين فلسطينيين.