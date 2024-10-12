مسعفون: مقتل 19 في هجمات إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون يوم السبت إن 19 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليل، بينما تواصل القوات التوغل في منطقة جباليا حيث تقول هيئات إغاثة دولية إن الآلاف محاصرين هناك.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية تواصل ضرب مخيم جباليا بشمال القطاع من الجو والبر.

ولم تصدر إسرائيل تعليقات جديدة، لكن الجيش قال في الأيام القليلة الماضية إن القوات التي تنفذ عمليات في جباليا ومناطق قريبة قتلت العشرات من المسلحين وعثرت على أسلحة وأزالت بنى تحتية عسكرية.

بدأت العملية في هذه المنطقة قبل أسبوع، وقال الجيش حينئذ إنها تستهدف من يشنون هجمات من مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومنع الحركة من إعادة تنظيم صفوفها.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى أن عدد القتلى بجباليا في الأسبوع المنصرم بلغ نحو 150.

وقال مسعفون إن الغارات الإسرائيلية أصابت يوم الجمعة أربعة منازل في جباليا، مما أدى لمقتل نحو 20 شخصا وإصابة العشرات. وأرسل الجيش الإسرائيلي قواته إلى بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا المجاورة وأمرت سكانها بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مناطق آمنة جنوب القطاع.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في غزة، كما عبروا عن قلقهم إزاء النقص الحاد في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية في شمال غزة، حيث حذروا من خطر حدوث مجاعة.

وقالت وزارة الصحة إن تهديدات إسرائيل بإخلاء ثلاثة مستشفيات تعمل هناك بالقوة تعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، والتي تهدف إلى القضاء على حركة حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني منذ أن بدأت قبل عام وألحقت الدمار بالقطاع.

اندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، وهو ما تشير إحصاءات إسرائيل إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وقالت حماس في بيان يوم السبت “مجزرة الاحتلال في جباليا البلد انتقام من المدنيين العزل بعد فشله أمام رجال المقاومة وصمود شعبنا في الشمال”.

وأضافت “مجازر الاحتلال الصهيوني التي تشتد هذه الأيام ضد أهلنا في جباليا شمال غزة تهدف لمعاقبتهم على صمودهم على أرضهم ورفضهم كل محاولات التهجير عن أرضهم”.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى أصغر إن مقاتليهم هاجموا القوات الإسرائيلية في جباليا والمناطق المجاورة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف المورتر.