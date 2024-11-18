مسعفون: مقتل 20 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية بغزة بعضها على خيام نازحين

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من نضال المغربي وحسام المصري

القاهرة/غزة (رويترز) – قال مسعفون إن ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة أسفرت يوم الاثنين عن مقتل 20 فلسطينيا من بينهم ستة قتلوا في هجمات على خيام تؤوي عائلات نازحة.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن أربعة من بينهم طفلان قتلوا في ضربة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي الساحلية وهي محددة كمنطقة إنسانية آمنة كما قتل اثنان في ملاجئ مؤقتة للنازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وآخر في نيران تسببت فيها طائرة مسيرة.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قال مسعفون إن ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت منزلا وقتلت شخصين على الأقل وأصابت العديد. وأمس الأحد قال مسعفون وسكان إن عشرات قتلوا وأصيبوا في ضربة إسرائيلية على بناية سكنية متعددة الطوابق في بيت لاهيا.

وقال مسعفون إن ضربة إسرائيلية أخرى على منزل في مدينة غزة قتلت سبعة وأصابت عشرة. وأضافوا في وقت لاحق من اليوم الاثنين أن ضربة جوية إسرائيلية قتلت أربعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويقاتل الجيش الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 مما دمر أغلب القطاع. ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق على وقائع يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إنه ينفذ ضربات على “أهداف إرهابية” في بيت لاهيا. وتتهم إسرائيل حركة حماس وجماعات متحالفة معها بتنفيذ عمليات من داخل مناطق سكنية بما يشمل مستشفيات واستخدامها كغطاء. وتنفي حماس استخدام السكان والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ضربات الجيش الإسرائيلي قتلت 76 في أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي مستشفى ناصر بخان يونس، جلس ذوو فلسطينيين قُتلوا في ضربة إسرائيلية على خيام تؤوي عائلات نازحة بجوار جثث ملفوفة في بطانيات وأكفان بيضاء لوداعهم قبل دفنهم.