مسعفون: مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قُتلوا جراء سلسلة من الضربات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة.

ولاقى ثمانية أشخاص حتفهم في ضربة على منطقة السلاطين في بيت لاهيا بشمال غزة، قرب المنطقة التي قالت وزارة الصحة في القطاع إن 93 شخصا على الأقل قتلوا أو فقدوا فيها جراء ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلا متعدد الطوابق يوم الثلاثاء.

ووصفت الولايات المتحدة الهجوم بأنه “مروع”.

ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي على أي من الضربتين.

وقال الدفاع المدني في غزة إن عملياته معلقة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على شمال القطاع.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية في الشمال تهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي أعاد مقاتلوها تنظيم صفوفهم في هذه المنطقة في الحرب المستمرة منذ عام.

وأرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة ومحور تركيز الهجوم الجديد.

وفي الوقت ذاته، قال مسعفون إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين قتلوا في وقت سابق من يوم الأربعاء جراء ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط غزة.

كما قال مسعفون وسكان إن غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين قرب عيادة.

وأسفر الهجوم الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة القتلى جراء الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي جاء ردا على هجوم حماس تجاوزت 43 ألف قتيل.