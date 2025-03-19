مسعفون: مقتل 20 فلسطينيا مع استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة إن ضربات إسرائيلية قتلت 20 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة يوم الأربعاء في وقت استأنف فيه الجيش الإسرائيلي قصفه وأصدر أوامر جديدة للسكان بإخلاء مناطق القتال.

وقالت الأمم المتحدة إن موظفا أجنبيا قتل وأصيب خمسة في ضربة جوية إسرائيلية على موقع يضم مقرا للأمم المتحدة في وسط مدينة غزة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لخدمات المشاريع جورجي موريرا دا سيلفا “إسرائيل كانت تعلم أن هذه البناية للأمم المتحدة وأن أشخاصا يعيشون ويقيمون ويعملون فيها.. إنه مجمع. إنه مكان معروف جدا”.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل أن عبوة ناسفة أسقطت أو أطلقت على المجمع.

وتابع قائلا “لم تكن تلك حادثة… ما يحدث في غزة زائد عن الحد”.

ونفى الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف مجمع الأمم المتحدة في دير البلح. وقال إنه ضرب موقعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شمال غزة بعد أن رصد استعدادات في داخله لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو إسرائيل.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل يوم الثلاثاء قتلت أكثر من 400 في أحد أعلى معدلات سقوط القتلى في يوم واحد منذ بداية الحرب مما أنهى هدوءا نسبيا دام لأسابيع منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني.

وحذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد بداية”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أتاح متنفسا لسكان القطاع المدمر البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة بعد حرب استمرت 17 شهرا حولت القطاع إلى أنقاض وأجبرت معظم سكانه على النزوح عدة مرات.

وهاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 49 ألفا وتسببت في أزمة إنسانية مع نقص الغذاء والوقود والمياه.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية بينما تنفي الحركة ذلك وتتهم بدورها إسرائيل بتنفيذ قصف عشوائي بلا تمييز.

والحرب هي الحلقة الأكثر تدميرا ودموية منذ عقود في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تدير القطاع.

وأثار قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف القصف احتجاجات في إسرائيل إذ لا يزال 59 رهينة متبقين لدى حماس، يعتقد أن منهم 24 لا يزالون على قيد الحياة.

واتهم ائتلاف معارض، يضم أسر رهائن ومحتجين يرفضون إجراءات نتنياهو بحق القضاء والأجهزة الأمنية، رئيس الوزراء باستغلال الحرب لتحقيق أغراض سياسية.

وألقى الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء منشورات على مناطق في بيت حانون وخان يونس بشمال وجنوب قطاع غزة تأمر السكان بإخلاء منازلهم، محذرة إياهم من أنهم في “مناطق قتال خطيرة”.

وجاء في أحد المنشورات التي تم إسقاطها على بيت حانون “استمرار بقائكم في المآوي، المنازل أو الخيام الحالية يعرض حياتكم وحياة أفراد عائلاتكم للخطر. اخلوا فورا”.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء إنه أمر بشن الغارات لأن حماس رفضت مقترحات بتمديد وقف إطلاق النار حتى أبريل نيسان.

واتهمت حماس إسرائيل بتهديد جهود الوسطاء الرامية للتفاوض على اتفاق دائم ينهي القتال.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأربعاء إنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الوضع في غزة “غير مقبول”.

وأضافت في تصريحات للصحفيين في بروكسل “تحدثت أمس أيضا مع وزير الخارجية ساعر… ما الذي يحدث، ولماذا تفعلون هذا؟ وأعني أيضا أننا نقلنا رسالة مفادها أن هذا غير مقبول”.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى استئناف وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس “استئناف إسرائيل هجماتها على غزة خطوة بالغة الخطورة تفاقم من الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.