مسعفون: مقتل 21 فلسطينيا على الأقل في هجمات إسرائيلية على غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت سلطات الصحة في قطاع غزة أن 21 فلسطينيا على الأقل قتلوا في إطلاق نار وغارات جوية إسرائيلية يوم الخميس، في وقت يتواصل فيه الوسطاء مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.

وقالت سلطات الصحة إن غارة جوية قتلت تسعة على الأقل في مدرسة تؤوي عائلات نازحة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقُتل تسعة آخرون في هجوم بالقرب من منطقة خيام في خان يونس بجنوب القطاع.

وذكر مسعفون أن ثلاثة أشخاص قُتلوا بنيران إسرائيلية وأصيب العشرات عندما كانت حشود تنتظر شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة على طريق رئيسي في وسط غزة، وهي أحدث حلقة في سلسلة مقتل أعداد من الفلسطينيين بالقرب من نقاط توزيع المساعدات.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على وقائع يوم الخميس.

وتقول إسرائيل إنها تسعى إلى القضاء على مسلحي حماس وتحرير الرهائن المحتجزين لدى الحركة التي شنت هجوما على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه مصر وقطر مع طرفي الحرب في محاولة لعقد محادثات جديدة لوقف إطلاق النار. وتضطلع البلدان بدور الوساطة، بدعم من الولايات المتحدة. لكن مصادر في حماس قالت إنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات.