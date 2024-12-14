مسعفون: مقتل 22 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 22 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين يشنون هجماتهم من ملاجئ ومخازن مساعدات.

وأضاف المسعفون أن ما لا يقل عن 10 قتلوا في قصف جوي بالقرب من مبنى بلدية دير البلح وسط قطاع غزة حيث احتشد الناس لتلقي مساعدات.

وقالوا إنه يجري نقل القتلى والمصابين من موقع الهجوم إلى المستشفى سيرا على الأقدام أو على متن عربات صغيرة وسيارات خاصة. وقال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الغارة أسفرت عن مقتل دياب علي الجرو رئيس اللجنة الإدارية الحكومية للمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجرو، الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس بلدية دير البلح، كان هدف الغارة وإنه ساعد مسلحين من حماس. كما قُتل أربعة أشخاص آخرين في غارة منفصلة بالمنطقة.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق من يوم السبت أن طائراته قصفت مسلحين ومستودعات للأسلحة قرب مخزن للمساعدات بعد أن أطلق مسلحون صواريخ على إسرائيل من هذا الموقع يوم الجمعة. وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا آخر أطلق من غزة على إسرائيل يوم السبت.

وفي قصف منفصل وقع بمدينة غزة، قال الجيش إنه استهدف مسلحين من حماس في مأوى سابق للنازحين بالمدينة.

وذكر مسعفون فلسطينيون أن سبعة على الأقل قتلوا في هذ الهجوم من بينهم امرأة وطفلها.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كان أي من القتلى من المسلحين. ولا تكشف حماس عن أعداد القتلى والجرحى، ولا تفرق وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة القتلى اليومية بين المقاتلين والمدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ احتياطات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.