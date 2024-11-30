مسعفون: مقتل 25 فلسطينيا خلال هجمات للجيش الإسرائيلي في غزة

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيا اتهمه بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مضيفا أنه يحقق فيما أثير عن أنه كان موظفا في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة.

وذكر الجيش أن القتيل سقط خلال هجوم على مركبة في غزة.

وقال مسعفون لرويترز إن 25 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة ليل الجمعة ويوم السبت، وإن معظم القتلى سقطوا في المناطق الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) والدفاع المدني الفلسطيني في بيان يوم السبت أن سبعة على الأقل من هؤلاء القتلى سقطوا في غارة إسرائيلية على منزل في وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني أيضا إن أحد أفراد طاقمه قُتل في هجمات على جباليا شمال القطاع، ليصل إجمالي عدد العاملين في الدفاع المدني الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 88.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ثلاثة من موظفي ورلد سنترال كيتشن، وهي وكالة إنسانية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، قُتلوا عندما تم استهداف سيارة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولم تعلق ورلد سنترال كيتشن بعد على الواقعة.