مسعفون: مقتل 29 في هجمات إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون يوم السبت إن ما لا يقل عن 29 فلسطينيا لقوا حتفهم في هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت، بينما واصلت القوات التوغل في منطقة جباليا حيث تقول هيئات إغاثة دولية إن الآلاف محاصرون هناك.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية تواصل قصف مخيم جباليا بشمال القطاع من الجو والبر.

وقال مسعفون إن 19 شخصا قتلوا في غزة خلال الليل وقتل 10 آخرون مساء يوم السبت بعد قصف إسرائيلي لمنزلين في جباليا والنصيرات بوسط القطاع مشيرين إلى أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة يوم السبت لسكان حيّين على الطرف الشمالي لمدينة غزة، التي تقع أيضا في شمال القطاع، واصفا إياهما بأنهما “منطقة قتال خطيرة”.

وطلبت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من السكان في بيان عدم التنقل داخل المناطق الشمالية من القطاع وكذلك تجنب التوجه جنوبا بسبب “القصف المتواصل والقتل المستمر الذي يمارسه الاحتلال يوميا في المناطق التي يدعي أنها آمنة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان ينفذ عمليات تستهدف مقاتلي حماس الذين يستخدمون مباني المدنيين، مضيفا أن أوامر إخلاء صدرت خلال الأيام القليلة الماضية لمناطق من بينها مستشفى كمال عدوان.

وذكر أن قافلة إجلاء محملة بالوقود وصلت يوم السبت إلى المستشفى لنقل المرضى منه إلى مدينة غزة.

وقال الجيش في الأيام القليلة الماضية إن القوات التي تنفذ عمليات في جباليا ومناطق قريبة قتلت العشرات من المسلحين وعثرت على أسلحة وأزالت بنى تحتية عسكرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن أكثر من 20 مسلحا قُتلوا في قصف مدفعي وغارات جوية وإطلاق نار من مسافات قريبة، بينما واصلت قواته عملياتها في أنحاء قطاع غزة.

بدأت العملية في هذه المنطقة قبل أسبوع، وقال الجيش حينئذ إنها تستهدف المسلحين الذين يشنون هجمات ومنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وتنفي حماس تعمد مقاتليها استخدام المناطق المدنية قواعد لهم.

وتشير تقديرات مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى أن عدد القتلى بجباليا في الأسبوع المنصرم بلغ نحو 150.