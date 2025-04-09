مسعفون: مقتل 29 في هجوم إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 29 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال في منزل بحي الشجاعية في مدينة غزة.

وذكر مسعفون أن العشرات أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف مبنى سكنيا متعدد الطوابق في الحي الواقع شرق المدينة. وأضافوا أنهم يعتقدون أن هناك مفقودين ومحاصرين تحت الأنقاض وأن الضربة تسببت في إلحاق أضرار بالعديد من المنازل المجاورة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مسلحا كبيرا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولا عن التخطيط للهجمات وتنفيذها انطلاقا من حي الشجاعية بشمال قطاع غزة، لكنه لم يكشف عن هويته. وأوضح الجيش أنه اتخذ عدة إجراءات قبل الهجوم للحد من إلحاق الأضرار بالمدنيين.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن تسعة فلسطينيين قتلوا في هجمات إسرائيلية منفصلة في مناطق أخرى من القطاع، مما يرفع عدد القتلى يوم‭ ‬الأربعاء إلى 38.

وأمر الجيش الإسرائيلي سكان حي الشجاعية الأسبوع الماضي بإخلاء المنطقة وقال إن قواته ستستهدف مسلحين في المنطقة.

واستأنفت إسرائيل الشهر الماضي قصفها للقطاع بعد هدنة استمرت شهرين كما نشرت المزيد من القوات البرية داخل القطاع. وتقول وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس إن الضربات العسكرية الإسرائيلية قتلت 1500 على الأقل منذ 18 مارس آذار عندما استأنفت إسرائيل هجماتها.

ومنذ أواخر شهر مارس آذار، تأمر إسرائيل سكان غزة بإخلاء مناطق في أطراف القطاع لإنشاء ما تصفها بالمنطقة الأمنية، ويخشى السكان من أن يكون الهدف هو إخلاء مساحات واسعة من الأراضي بشكل دائم.

واستأنف الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد ذلك إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن الجمود الذي أصاب محادثات وقف إطلاق النار. وكثفت مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة جهود الوساطة لاستعادة التهدئة لكن لم تسفر تلك الجهود حتى الآن عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

واندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 بعدما هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مقاتلي حماس قتلوا خلال الهجوم 1200 شخص واحتجزوا نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الفلسطينية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذئذ أدت إلى مقتل أكثر من 50800 فلسطيني.