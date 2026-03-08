مسعفون: مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) – قال محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة إن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية على المدينة اليوم الأحد، في أكبر هجوم إزهاقا للأرواح في القطاع منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربهما على إيران قبل أسبوع.

وقال مسعفون إن القتلى سقطوا قرب جامعة الأزهر بغرب مدينة غزة، وهم المسعف محمد حمدونة واثنان آخران هما محمد أبو شدق وأحمد لافي.

وأضاف المسعفون أن الغارة استهدفت منطقة قرب مخيمات مكتظة يحتمي فيها سكان غزة، ما أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانخفضت وتيرة هذه الهجمات منذ بدء الحملة الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن القوات الإسرائيلية قتلت عددا من الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد بشأن الغارة إنه قتل اثنين من عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) زعم أنهما كانا يستعدان لمهاجمة جنود إسرائيليين، دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة انتماء أي من الرجال الثلاثة إليها.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على طلب من رويترز لتقديم أدلة تربط الرجال الثلاثة بهجوم محتمل.

وأبرمت إسرائيل وحركة حماس اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة أمريكية، والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، غير أن أعمال العنف استمرت بشكل شبه يومي. ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 640 فلسطينيا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول. وفي المقابل، تقول إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على أيدي مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وتعرض قطاع غزة لدمار هائل جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ ما يربو على عامين، والتي تقول السلطات الصحية في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وحولت جزءا كبيرا من القطاع إلى أنقاض.

واندلعت الحرب بعد أن قادت حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى قطاع غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد حاتم علي ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )