مسعفون: مقتل 3 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية في غزة

reuters_tickers

2دقائق

القاهرة 10 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم الأحد إن هجمات إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل، من بينهم اثنان من أفراد قوة الشرطة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في أعمال عنف تظهر مدى هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكر مسعفون أن غارة جوية قتلت شخصا في مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة، وقالت وزارة الداخلية في غزة إن غارة أخرى قتلت مدير مباحث شرطة خان يونس وسام عبد الهادي ومساعده.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل صعدت هجماتها على قوات الشرطة التابعة لحماس في غزة، والتي تحاول بها الحركة إعادة ترسيخ حكمها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد على أي من الواقعتين.

واستمرت أعمال العنف في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر تشرين الأول 2025، إذ تشن إسرائيل هجمات يوميا تقريبا.

وقال مسعفون في غزة إن ما لا يقل عن 850 فلسطينيا قتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تقول إسرائيل إن المسلحين قتلوا أربعة من جنودها خلال الفترة نفسها.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 72500 فلسطيني قتلوا منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، معظمهم من المدنيين.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)