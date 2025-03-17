مسعفون: مقتل 3 في غارة إسرائيلية على غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة وذلك في وقت لا تظهر فيه أي بوادر على إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار.

وكان القتلى الثلاثة من عائلة واحدة وغادروا منازلهم لجمع الحطب، وفقا لذويهم، وهي مهمة يومية لكثير من سكان غزة حيث تواصل إسرائيل حظر الوقود والغذاء والسلع الطبية في منذ أكثر من أسبوعين.

وفي مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة ودع أقارب القتلى جثامينهم وهي ملفوفة في الأكفان البيضاء.

وقال جبر أبو حجير “ابني مع أبناء عمومته ذهبوا في الصباح ليجمعوا الحطب في منطقة آمنة… تم استهدافهم وعندما جاء أبناء عمومتهم وجاء الموجودن في المنطقة لإسعافهم قامت كواد كابتر (طائرة مسيرة) باستهدافهم بالقنابل”.

ويؤكد استمرار إراقة الدماء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يتألف من ثلاث مراحل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجرى التوصل إليه بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن هجمات في وسط قطاع غزة ورفح ضد “إرهابيين” ينشطون بالقرب من قواته ويحاولون زرع عبوات ناسفة.

وقال إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة إن القتلى الثلاثة من عائلة واحدة وكانوا “يجمعون الحطب” للطهي وسط حظر إسرائيلي على دخول المواد الغذائية إلى القطاع.

وطالب الثوابتة “المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، التي تقوض أي جهود نحو التهدئة”.

وأوضح أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني بلغ 150.

وأدى تعليق إسرائيل دخول البضائع إلى غزة منذ 16 يوما إلى زيادة الضغوط على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين تسببت الحرب في نزوح معظمهم.

وتضمن القرار إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وقالت إسرائيل إنه يهدف إلى الضغط على حماس في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار.