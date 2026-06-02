مسعفون: مقتل 3 في غزة بنيران إسرائيلية

القاهرة 2 يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن نيرانا إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين في وقائع منفصلة في أنحاء القطاع اليوم الثلاثاء.

وقال مسعفون إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أربعة آخرون عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة شرقي دير البلح وسط القطاع. وأدى الانفجار إلى تدمير السيارة تماما.

وأضافوا أن غارة أخرى في وقت سابق من اليوم أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر في بلدة الزاوية المجاورة، بينما أسفرت نيران إسرائيلية عن مقتل رجل في شمال غرب خان يونس بجنوب القطاع.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الوقائع.

ولم ينجح وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وضع حد للهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووصلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى طريق مسدود في المحادثات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

ومع وقف إطلاق النار، باتت إسرائيل تسيطر على أكثر من نصف غزة، بينما تسيطر حماس على شريط ساحلي ضيق.

وتشير أرقام مسؤولي الصحة في غزة، التي لا تفصل بين المقاتلين والمدنيين، إلى مقتل نحو 930 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مسلحين قتلوا أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

